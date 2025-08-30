とだ小林医院に小林先生によると、タイトルの結論としては「タバコが健康に悪影響であることには変わりなく、肺がんや心筋梗塞、狭心症などのリスクは非喫煙者に比べるとまだまだ高い」とのこと。詳しく聞かせてもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【タバコに含まれるタールやニコチンの有害性を医師が解説 禁煙のコツやメリットもご紹介】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のもので