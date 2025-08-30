8·î30Æü¤«¤é9·î5Æü¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖËÉºÒ½µ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ï¡¢ÈòÆñ¤¬Æñ¤·¤¤Ìë´Ö¤ËºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÎ¸³²ñ¤ò³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖËÉºÒ¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÍÍ»ÒÅìµþ¡¦Ë­Åç¶è¤Ë¤¢¤ëÃÓÂÞËÉºÒ´Û¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤ÎÍ¼Êý¤«¤é¡ÖËÉºÒ¥Ê¥¤¥È¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·î29Æü¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤éÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢°Å¤¤Ãæ¤Ç¤Î¾Ã²Ð·±Îý¤ä¿²¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤ÎÃÏ¿Ì·±Îý¤Ê¤É¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ÄÍè¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãæ¤Ç¤·¤«¤ä