½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë´ä±ÊÎë¡Êº¸¡Ë¡¢ÃæÀ¾µ®±ÇÁÈ¡á¥Ñ¥ê¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Âè5Æü¤Ï29Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç´ä±ÊÎë¡¢ÃæÀ¾µ®±ÇÁÈ¡ÊBIPROGY¡Ë¤¬¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ú¥¢¤ò2¡½0¤ÇÇË¤ê¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£3°Ì·èÄêÀï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÊÝÌÚÂîÏ¯¡¢¾®ÎÓÍ¥¸ãÁÈ¡Ê¥È¥Ê¥ß±¿Í¢¡Ë¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ú¥¢¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£