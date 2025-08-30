愛知県豊明市がスマートフォンの使用時間を１日２時間までに制限する案を提出した。仕事や学校以外での端末使用時間を抑えるよう市民に促す条例を検討中で世界でも話題となっている。 【画像】現代病の「スマホ依存症」 社会人の7割以上が自覚 草案によると制限は全市民に推奨されるものの、制限時間を超過したことでの罰則は科されないそうだ。 小浮正典市長によると、今回の提案は「睡眠障害を含む心身の健康問題