ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 『スクープのたまご』新キャストを一挙発表 オリコン 『スクープのたまご』新キャストを一挙発表 2025年8月30日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ドラマ「スクープのたまご」の新キャストが発表された 前原滉、大倉空人(原因は自分にある )、佐藤友祐、永岡佑、夙川アトム、赤ペン瀧川 記事を読む おすすめ記事 松岡昌宏 “たちが悪い”芸能人の飲み仲間「来たら朝10時。4年に1回ぐらいがちょうどいい」 2025年8月25日 7時10分 二宮和也、“地下鉄”問題に苦戦 『ネプリーグ』チームから総ツッコミ「自分の映画でしょ！」 2025年8月25日 6時0分 巨人、ミスター追悼試合「8・16」阪神戦のミステイク 勝たねばならなかった勝負所 2025年8月28日 5時50分 阿部サダヲ×松たか子、『しあわせな結婚』クランクアップ 「ずっとありがたかったです」 2025年8月28日 17時0分 【中日】危険球退場など乱調を見せた先発・仲地礼亜を抹消 再昇格の橋本侑樹は7月までの状態のよさ取り戻せるか 2025年8月29日 16時22分