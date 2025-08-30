ロシアのプーチン大統領、中国の習近平国家主席、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【モスクワ共同】ロシアのウシャコフ大統領補佐官は29日、プーチン大統領も出席して北京で9月3日に開かれる抗日戦争勝利80年記念行事に関し、目玉となる軍事パレードで中国の習近平国家主席の右隣にプーチン氏、左隣に北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が並ぶと中国側から説明を受けたと明らかにした。中朝ロの3首脳がひな壇の中