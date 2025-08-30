トッテナム・ホットスパーに所属するクロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチが、ハンブルガーSVにレンタル移籍することが決定した。29日、両クラブが発表している。2007年2月24日生まれで現在18歳のヴシュコヴィッチは、身長193センチメートルのDFで、母国のハイドゥク・スプリトのアカデミーで育ち、2023年2月にトップチームデビューを飾った。2023年9月には当時16歳でトッテナムに完全移籍することで合意。その後、ラドミア