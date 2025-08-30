日産と三菱自が兄弟車の新型軽自動車を披露日産自動車は、お盆休み明けの8月22日、新型軽自動車「ルークス」の先行披露会を開催した。ルークスは軽自動車で最も売れ筋の「スーパーハイトワゴン」分野の主力車で、4代目となる今回は5年半ぶりのフルモデルチェンジだ。5月にエスピノーサ新社長が経営再建計画を発表して以降、国内で新型車を投入するのは初めてのことだ。新型ルークスでは、価格の高騰を抑えるため従来のマイルド