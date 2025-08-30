¥À¥¤¥¢¥ó¥Ü¥Ìー¥ë¤«¤é¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖÌôÍÑÈþÇò¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¡Ò¥¸¥ã¥¹¥ß¥ó¥Ö¥ëー¤Î¹á¤ê¡Ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹♡¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¤ë¥×¥é¥»¥ó¥¿¥¨¥­¥¹¤äÈ©¤¢¤ì¤òËÉ¤°¥°¥ê¥Á¥ë¥ê¥Á¥ó»À¥¸¥«¥ê¥¦¥à¤òÇÛ¹ç¡£ÊÝ¼¾À®Ê¬¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤·¤Ã¤È¤êÈ©¤ØÆ³¤­¤Þ¤¹¡£Ä«ÈÕÌä¤ï¤º»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ ÈþÇò¡õÈ©¤¢¤ìÍ½ËÉ¤Ë¥¢¥×¥í&#125