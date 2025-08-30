コッペパン専門店「吉田パン」の吉田知史さんに半生を聞いた（筆者撮影）【写真を見る】どん底から這い上がった吉田さんが作る「絶品コッペパン」はこんな感じ！パンとは無縁の世界にいた男が開いたコッペパン専門店1日に3000個のコッペパンが売れる店がある。コッペパン専門店「吉田パン」だ。東京の亀有にある本店は洋菓子店やジェラート店のような雰囲気で、カウンター越しに30種類以上ある具材のなかから好みのものをオーダー