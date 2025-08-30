8月も下旬に入ったが、まだまだ厳しい暑さが続く日本。暑さで食欲が落ちぎみなこうした時期こそ、夏バテや熱中症の予防に栄養満点な夏野菜が食べたいもの。今回は、芸能人がインスタグラムやブログで披露した、夏野菜をたっぷり使ったおいしそうな料理の数々を振り返りたい。【写真】参考にしたい！芸能人の“夏野菜レシピ”（14枚）■加藤綾菜加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜は、「最近の加藤家の夕飯です」と、手料理の