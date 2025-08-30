指定速度４０キロを超える速度で軽乗用車を運転し、赤信号を無視して交差点に進入して歩行者をはねたとして、千葉県警は２９日、成田署地域課の警部補の男（６０）を停職６か月の懲戒処分とした。警部補は同日付で依願退職した。発表によると、警部補は１月１３日午前６時５０分頃、出勤のため富里市で車を運転中、横断歩道を渡っていた７０歳代男性をはねて重傷を負わせた疑い。男性は意識不明で入院している。警部補は自動