プロ野球・巨人の中山礼都選手が、自身の攻守の躍動について振り返りました。まずは19日の敵地・ヤクルト戦で生まれた2打席連続HRについて。この日「6番・セカンド」でスタメン出場した中山選手は、第1打席から逆方向となるレフトスタンドへHRを放ちます。逆方向へ放つのは力が伝えにくいため難しいこととされており、中山選手にとってもこれが一軍初のレフトへの一発。しかし、それが2打席連続で飛び出しました。中山選手は「まさ