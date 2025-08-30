こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。今回は若見えと垢抜けどちらも叶う、ナチュラルなバブみメイクの方法を紹介していきたいと思います♡【詳細】他の記事はこちら1．アイメイクバブみメイクで1番重要なポイントはアイメイク。アイシャドウは明るいブラウン系やピンク系のものを使うとバブみ感が出やすいです！今回使ったのはこちらです。LUMMIR ライトオンアイズシャドウパレット