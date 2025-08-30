¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Í¥½¨¤Ç¶Ã¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°¤Î¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¡£´ÊÃ±¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤ó¤Ç¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡ª¤è¤¯¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤­¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÉý¤â¹­¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¡£300±ß¤È²Á³Ê¤â¤ª¼êº¢¤Ç¤¹¡ª¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¦¥©¡¼¥ë¥·¥§¥ë¥Õ¡Ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢Éý30cm¡ß±ü¹Ô13.5cm¡Ë²Á³Ê¡§¡ï330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤