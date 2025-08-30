ニトリレディス第2日女子ゴルフのニトリレディスは29日、北海道CC 大沼C（6955ヤード、パー73）で第2日が行われた。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は同日、公式Xを更新。互いのマネで声を殺して笑う2人のゴルファーが話題となっている。JLPGAは29日、公式Xに「ひとコマJLPGA」として58秒の動画を投稿した。パッティンググリーンに、木村彩子（コンフェックス）と堀琴音（ダイセル）の姿が。なにやら2人は楽しそうだ。ま