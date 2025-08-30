これ、バーでお目にかかる超美味しいノンアルジュース！筆者が、先日、発表会で出会って飲んでみて驚いたのが、アサヒ飲料の濃縮果汁飲料「Fruits Presso」。今回は3種類を実際に飲み比べてみたので、その味わいをレポートでご紹介します。“超”濃厚果汁希釈飲料｢Fruits Presso｣を飲んでみた｢Fruits Presso｣とは？｢Fruits Presso｣は、厳選した国産果実を丁寧にプレスして作った濃縮果汁に、果実を搾汁する際に残った果皮や芯、種