属性の調べ方?下の表Aから、自分の生まれ年と月が交わる数字をチェックします。?その数に生まれた日を足して、合計数を出します。合計数が60以上の場合は、60を引いた数字が基本の数となります。?算出できた数字の下一桁を表Bにあてはめます。例）1988年6月11日生まれの場合23＋11＝34属性は4となり、「ピンクドラゴン」になります。表A表Bまっすぐ正直気質のブルードラゴンさん【基本の性格】陰陽五行で「木」の「陽」タイプ。