“円満離婚”はどのようにして生まれるのか。朝日新聞取材班は「浮気をした元夫への執着を捨て、『自分は被害者ではない』と自分の人生を歩むことを考えるようになった女性は慰謝料を求めなかった」という――。※本稿は、朝日新聞取材班『ルポ 熟年離婚「人生100年時代」の正念場』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■元夫に分譲マンションを売らせない方法厚生労働省が5年ごとに発表している「全国ひとり親世帯等調査