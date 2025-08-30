レスリング・男子グレコローマンの日本代表が29日、味の素ナショナルトレーニングセンターで公開練習を行いました。練習に参加したパリ五輪77キロ級金メダリストの日下尚選手は、来月クロアチア・ザグレブで開催される世界選手権を控えます。世界選手権へ向け「五輪は優勝したけど世界選手権は（出場が）2回目で優勝したことないのでめちゃくちゃ楽しみ」と話す日下選手。前回出場の同大会は3位以上でパリ五輪出場が決まるレギュレ