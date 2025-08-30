º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥â¥Ê¥³¡£¤½¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤òÆü¾ïÅª¤Ë·Ð¸³¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ØDAZN¡Ù¤ÇËè½µÌÚÍËÆü¤ËºÇ¿·ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡×¤Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£MC¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¾ï¤Ë³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È