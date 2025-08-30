本田圭佑が「とにかく点を取るっていうことに、初めてこだわってやった年」が、VVVフェンロでの２年目だった。元日本代表MF鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルに出演した本田が、当時を振り返る。チームが１部から２部に降格したなかで「これを機に、自分を改革すると決めて、取り組んだ１年だった」という。その改革のメインテーマが、冒頭の“点を取ること”だった。「今まで、点にこだわるっていうのは、アマチュアの時からな