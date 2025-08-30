右肩痛（インピンジメント症候群）のため５月から負傷者リスト（ＩＬ）に入っているドジャースの佐々木朗希投手（２３）が、週明けにマイナーで４度目の調整登板に臨む。戦列復帰の可否を判断する最終テストとなる。投球内容が重視される一方で、チーム事情により復帰が見送られる可能性もあり、その動向に注目が集まっている。佐々木が厳しい戦いを強いられている。日米通じて初めて中５日で先発した５月９日のダイヤモンド