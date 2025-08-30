「ヤクルト２−４広島」（２９日、神宮球場）自慢の快足で、よぎった不安を歓喜に変えた。高まる歓声を背に、広島・羽月隆太郎内野手が一塁から一気にホームイン。縦横無尽にダイヤモンドを駆け抜け、チーム５連勝に貢献した。六回だ。１死一塁から二ゴロに倒れるも、併殺崩れで一塁に残った。坂倉の打席で高梨がけん制を投じたが、羽月は既にスタートを切って二塁手前まで到達していた。けん制も一塁・オスナが捕球できず、