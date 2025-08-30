まったくサステナブルでない日本東京にいると、一度はこう感じたことがあるはずだ。「東京は疲れる」「東京は暮らしづらい」――。都道府県ごとに住民の幸福度や生活満足度、愛着度、定住意欲度などを数値化する「第6回幸福度調査2024」（出典：ブランド総合研究所）によると、東京は40位だという。2023年の調査が28位だったことを鑑みると、わずか1年で急落したことになる。東京は、“幸福になれないのに人が集まる街”になりつつ