大手芸能事務所バーニングプロダクション創業者にして「芸能界最大のドン」と畏れられる男・周防郁雄。その「素顔」は厚いベールに包まれているが、田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』ではインタビュー取材に応じ、業界に囁かれるさまざまな自身の噂について答えている。当時ジャニーズに所属していた郷ひろみを「強奪」したのではないか、サザンオールスターズが在籍するアミューズとの関係…。周防は関係が深いプロダクシ