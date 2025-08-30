ジープ・ラングラーの限定モデルを発売ステランティス・ジャパンは、ジープ・ブランドの本格オフロード・モデル『ラングラー』の限定モデル『ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ ’41エディション（Jeep Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition）』を、9月13日より全国のジープ正規ディーラーにて150台の限定で発売する。【画像】ジープ・ラングラー・アンリミテッド・スポーツ '41エディションと購入者プレゼント全1