悪気なくしている行為や、善意のつもりで自分の価値観を押し付けたせいで、彼氏から「もうやっていけない」と思われているとしたら心外でしょう。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「もう疲れたよ…!!彼女との交際に限界を感じた瞬間」をご紹介します。【１】こちらの都合も考えずにLINEを連投されたとき「仕事中にリアクションする画面を埋め尽くす彼女からのメッセージにウンザリ」（20代男