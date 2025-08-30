プレミアリーグ第３節、三笘薫所属のブライトンはホームにマンチェスター・シティを迎える。開幕戦でフラムに１−１で引き分け、第２戦でエバートンに０−２で敗れたブライトン。順位にすると18位だ。２試合を終えた段階で結論を導き出すのは時期尚早とはいえ、チームに勢いが感じられないことは確かである。２試合でスタメンを飾った新戦力は、ミランへ移籍した左SBペルビス・エストゥピニャン（エクアドル代表）の代わりに取