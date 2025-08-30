「クラウンスポーツ」に反響多数！トヨタは2025年7月10日、「クラウンスポーツ」を一部改良を施し、新グレード「G」と特別仕様車を設定しました。同車についてSNSを中心とする様々な反響の声が寄せられています。【画像】超カッコイイ！トヨタ新「クラウンスポーツ」を画像で見る！（30枚以上）いったいどのような声なのでしょうか。トヨタ「クラウンスポーツ"G"」クラウンスポーツは通算16代目となるクラウンシリーズの中