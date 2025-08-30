テレビ東京のドラマ『ひと夏の共犯者』(毎週金曜24:12〜)が、10月3日から放送されることが決定した。橋本将生(timelesz)○橋本将生、連続ドラマ初出演で初主演原作は、『財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜』(テレ東)、『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』(テレ東)に続く、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同制作した完全オリジナルWEB漫画。「最愛の推しは、殺人犯かもしれない…」。大学生の主人公・