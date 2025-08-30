セントラル・リーグ(以下セ・リーグ)とパシフィック・リーグ(以下パ・リーグ)の選抜選手による対抗試合「マイナビオールスターゲーム2025」が開催され、7月23日の第1戦(京セラドーム大阪)は5-1でパ・リーグが勝利した。3打数2安打1打点に加え、昨年までのチームメート・甲斐拓也選手(巨人)から二盗、三盗を成功させる活躍で、「試合を通じて子どもたちに夢を与えた選手」に贈られるマイナビドリーム賞と敢闘選手賞をW受賞した周東