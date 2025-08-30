パドレスは29日（日本時間30日）、ザンダー・ボガーツ内野手（32）を左足の非変位骨折で10日間の負傷者リスト（IL）入りさせたと発表した。27日のマリナーズ戦で左足に自打球を当てて負傷。出場は続行したが、検査で骨折が判明した。ボガーツは29日のツインズ戦の試合前に取材に応じ、「数週間で復帰し、できればレギュラーシーズンの最後には戻りたい。そう願っている」と話した。シルト監督もシーズン絶望ではないと強調しな