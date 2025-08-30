◆9月放送プログラムマーラー作曲大地の歌※放送時間を拡大してノーカットでお送りします！指揮ユライ・ヴァルチュハメゾ・ソプラノサーシャ・クックテノールクレイ・ヒリー粗品と読響ソロ・ヴィオラ鈴木康浩さんとの対談もお楽しみに！◆音楽監修新井鷗子の演奏レビューメゾ・ソプラノとテノールのケタ違いの声量！読響首席指揮者ヴァルチュハの「大地の歌」は、管弦楽がオペラの舞台装置をつ