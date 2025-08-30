阪神大震災の教訓を伝える施設「人と防災未来センター」（神戸市中央区）で、開館当初から上映されている震災の再現映像「５：４６の衝撃」（約７分間）の制作の裏側を紹介する特別企画展が開かれている。「シン・ゴジラ」「シン・仮面ライダー」などの作品で知られる特撮美術監督・三池敏夫さん（６４）ら制作陣の「災禍の記憶を風化させまい」との気概が伝わる展示になっている。（藤沢一紀）映像は２００２年の開館にあわせ