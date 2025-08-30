球児たちの熱い夏は、まだまだ終わっていない。東京・サンシャイン劇場で上演中の舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」（３１日まで）に出演する俳優の藤井直樹（２４）と岡粼彪太郎（２１）、野球監修を務める元阪神でタレントの今成亮太（３７）がこのほど、インタビューに応じた。終戦８０年の節目となる今夏、戦時中に甲子園を目指す高校球児たちの物語を熱演する２人と今成に作品への思いを聞いた。