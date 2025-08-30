Íè½µ¤ÎÊÆ¼çÍ×´ë¶È·è»»¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡¢¥Ö¥íー¥É¥³¥à ¡Ê¡Ë¤ÏÍ½ÁÛ1³ôÍø±×¡¢Ã±°Ì:¥É¥ë 3Æü¡Ê¿å¡Ë ¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡Ê2.78¡Ë £È£Ð¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡Ê0.42¡Ë ¥À¥éー¡¦¥Ä¥êー¡Ê0.46¡Ë ¥áー¥·ー¥º¡Ê0.18¡Ë 4Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¥Ö¥íー¥É¥³¥à¡Ê1.67¡Ë ¥ë¥ë¥ì¥â¥ó¡Ê2.87¡Ë ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹