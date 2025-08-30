Íè½µ¤Î¼ç¤ÊÍ½ÄêÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤ÈÆüËÜ¼Â¼ÁÄÂ¶âFRBÍý»ö¸õÊä¥ß¥é¥ó»á¸øÄ°²ñÃæ¹ñ·³»ö¥Ñ¥ìー¥É¡¢ÏªÄ«¼óÇ¾½ÐÀÊ ¡¦ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¥¦¥©¥éーFRBÍý»ö¡Ö25bp»Ù»ý¤â·ë²Ì¼¡Âè¤Ç9·îÍø²¼¤²µ¬ÌÏ½ä¤ê¸«ÊýÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡× ¡¦FRBÍý»ö¸õÊä¥ß¥é¥ó»á¸øÄ°²ñÂçÉýÍø²¼¤²¼çÄ¥¥È¥é¥ó¥×¤ÎÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸Áá´üÃ£À®¤Î²ÄÇ½À­ ¡¦ÆüËÜ¼Â¼ÁÄÂ¶âÁ°²ó¤Ï4¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬½Ì¾®¡¢¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ¡ÖÄÂ¶â¤Ë¾å¾º°µÎÏÂ³¤¯¡× ¡¦ÆüËÜÀßÈ÷Åê»ñGDP²þÄê¤ËÈ¿