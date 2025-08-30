２５日からの週は、材料が交錯して方向感に出にくかった。トランプ米大統領がクック米ＦＲＢ理事を解任するとし、クック理事がこれに対して法的根拠がないと拒否、戦う姿勢を示した。市場は混乱した反応を示したが、次第に中央銀行の独立性に対する疑問が広がったことで、ドル売り圧力となった。一方で、米ＧＤＰ改定値（第２四半期）は前期比年率＋３．３％と予想を上回る上方修正となった。消費や純輸出の改善、設備投資などが