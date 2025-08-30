フレンズオンアイスが30、31日に本公演フィギュアスケート女子のトリノ五輪金メダリスト・荒川静香さんがフルプロデュースするアイスショー「フレンズオンアイス2025」は29日、KOSE新横浜スケートセンターで公開リハーサルを行った。30、31日に本公演が行われる。荒川さんは2月に控えるミラノ五輪へ向け、現役選手へエールも送った。◇◇◇――19回目のフレンズオンアイス。テーマと込められた思いを教えてください。「大