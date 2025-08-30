最新のデータによると、中国の抹茶生産量は今年5000トンを超える見込みです。抹茶消費量の増加に伴い、中国産抹茶は、供給量も生産技術も向上を続けています。中国の主な抹茶生産地である東部の浙江省径山では、抹茶の栽培基地と加工工場が国内販売と輸出でいずれも好調な成績を収めています。浙江省にある抹茶加工企業の責任者によると、この会社の抹茶製品は主に欧州や米国に輸出され、全体の業務に占める輸出の割合は年々増え、