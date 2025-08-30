イングランドの名門トッテナムは現地８月29日、RBライプツィヒからシャビ・シモンズを獲得したと発表した。英公共放送『BBC』などによれば、移籍金は6000万ユーロ（約102億円）。トッテナムはここ数週間、レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英やパリ・サンジェルマンに所属する韓国の至宝イ・ガンインらの獲得が取り沙汰されてきたが、チェルシーとの争奪戦を制して手中に収めたのは、かつて神童とも呼ばれたオランダ代表MFだ