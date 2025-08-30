29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï0¡Ý0¤Î2²óÆó»à°ìÎÝ¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢ºå¿ÀÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤¬2¥Ü¡¼¥ë¤«¤éÅê¤¸¤¿3µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¶õ¿¶¤ê¡£ÅÄÈø»á¤Ï¡ÖÄã¤á¸«Æ¨¤»¤Ð¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ÏÂÇÎ¨¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£2¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬Áê¼ê¥Ô¥Ã¥Á