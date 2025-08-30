就職率が過去最高レベルに達している就活市場。「売り手市場」の中、各企業はどの大学から採用をしているのか。業界別・企業別に2024年「採用大学」ランキングを作成した。今回はセブン‐イレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンのコンビニ3社のランキングをお届けする。（文／ダイヤモンド・ライフ編集部、データ提供／大学通信）2023年は2社で東洋大がトップ24年はどうなった？コンビニエンスストア業界は、人手不足、