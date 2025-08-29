男性更年期障害の予防は、テストステロンの分泌を促すことが大切になります。食事・運動・睡眠はその柱です。代官山パークサイドクリニックの岡宮先生に詳しく教えてもらいました。 ※この記事はMedical DOCにて【男性更年期障害を予防するために大事なコトとは】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。 監修医師：岡宮 裕（代官山パークサイドクリニック） 杏林大学医学