レッドソックスは29日（日本時間30日）、ウォーカー・ビューラー投手を解雇したと発表。昨季までドジャースに所属、ワールドシリーズ第5戦では最終回に登板して歓喜の瞬間を迎えた“胴上げ投手”だった。今季から年俸2105万ドル（約31億円）でレッドソックスに加入するも、23登板で7勝7敗、防御率5.45と振るわず中継ぎに降格。球速の低下も見られた。ドジャースの地元メディアは