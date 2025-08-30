俳優の三浦友和が３０日放送のフリーアナウンサーの徳光和夫さんがパーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に出演した。番組では、三浦が影響を受け尊敬する俳優を尋ねた。その中でドラマで共演した先輩の中で「この人すごいな。男がほれるってこういうことだなって思ったのは渡哲也さんです」と２０２０年８月に７８歳で亡くなった渡哲也さんを挙げた。渡さんとはテレビ