藤沢市役所（資料写真）藤沢市は９月１日、耳が聞こえない人や発話が困難な人が市役所に来庁せずにスマートフォンなどで手話通訳オペレーターを介して問い合わせができるサービス「手話リンク」を始める。県は７月末に導入しており、市によると県内市町村では初めてとなる。カメラ付きのパソコンかスマートフォンで、市のホームページにある「手話リンク（手話で電話できます）」のボタンをクリックすると、テレビ電話でオペレ