TikTok¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤éÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤w¡×¡Ö¤«¤ï¤èº¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¡×¤È5Àé·ï°Ê¾å¤â¤Î¹âÉ¾²Á¤¬¤Ä¤­¤Þ¤·¤¿¡ª ¡ÚÆ°²è¡§°ìÎ³¤À¤±¥È¥¤¥ì¤Î³°¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç­¡Ä¡Û ¿´ÇÛ¤ÇÉÂ±¡¤Ë TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤È¤È¤Þ¤ë¡Ù¤µ¤Þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤¬¥È¥¤¥ì¤Î³°¤Ë°ìÎ³¤À¤±¤¦¤ó¤Á¤ò¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤­¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£ ÉáÃÊ