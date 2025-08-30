お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が14日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。18歳のときに書いた小説にまつわるエピソードを披露した。○数年前に発見したダンボール「何やろ? と思って開けたら…」又吉直樹小説家として、デビュー作『火花』で芥川賞を受賞し、その後、長編小説『劇場』を執筆した又吉。大の読書家としても知られるが、「18歳ぐらいのときに、本が好きでいっぱい読んでた」と振